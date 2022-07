Tour de France: le Danois Mads Pedersen remporte la 13e étape, Wout van Aert conforte son maillot vert

Le Danois Mads Pedersen (Tret-Segafredo) a remporté la 13e étape du Tour de France, qui a relié Le Bourg d'Oisans à Saint-Etienne sur une distance de 192,6 kilomètres, vendredi. Le maillot jaune du Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) n'a pas été menacé au cours de cette étape de transition, disputée au lendemain des étapes alpestres.

Le champion du monde 2019 a devancé dans un sprint à trois ses compagnons d'échappée, l'Américain Fred Wright (Bahrain Victorious), 2e, et le Canadien Hugo Houle (Israel Premier Tech), 3e. Le trio faisait partie de l'échappée au long cours qui a roulé toute la journée en tête. Sept coureurs composaient ce groupe de tête jusqu'à l'accélaration de Pedersen à 12,4 km de l'arrivée. Seuls Wright et Houle ont pu suivre le Danois, qui a décroché sa 24e victoire en carrière, la première sur un grand tour, qui est aussi le 3e succès danois sur ce Tour 2022. Les autres échappés, le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), l'Américain Matteo Jorgenson (Movistar) et l'Italien Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Wout van Aert (Jumbo-Visma) a conforté son maillot vert en réglant le sprint du peloton pour la 7e place à 5:45 de Pedersen.

Samedi, la 14e étape mènera le peloton de Saint-Etienne à Mende sur un parcours accidenté de 192,5 kilomètres ( 3400 mètres de dénivelé positif) qui se terminera à l'aérodrome de Mende-Brenoux. Pour y arriver, il faudra franchir la côte de la Croix Neuve Montée Jalabert, une ascension pentue (3 km à 10,2 %) qui mène aux 1500 derniers mètres. Laurent Jalabert s'y était imposé le 14 juillet 1995.