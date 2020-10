Tour des Flandres - L'abandon d'Alaphilippe catastrophique pour Quick Step : "Fini d'un coup"

(Belga) Dimanche, le 104e Tour des Flandres s'est déroulé comme prévu pour Deceuninck-Quick Step, pour l'occasion transformée en Elegant-Quick Step, jusqu'à ce que le champion du monde français Julian Alaphilippe doive renoncer à quelque 35 kilomètres de l'arrivée à la suite d'une chute provoquée par une moto positionnée sur le bord de la route. "En un coup tout était fini", a reconnu son coéquipier Yves Lampaert après l'arrivée du Tour des Flandres.

Alaphilippe figurait dans le trio de tête, qu'il avait contribué à former, au moment de l'accident, avec Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Ses équipiers Kasper Asgreen, Florian Sénéchal et Yves Lampaert faisaient partie du groupe de poursuivants. "La course s'est si bien passée pour nous. Nous pouvions jouer plusieurs autres cartes, mais quand j'ai vu Julian allongé, j'ai su que c'était fini. Tout était fini en un instant". Lampaert lui-même a sprinté et pris la cinquième place. "Et c'est beaucoup quand on sait d'où je viens après ma fracture de la clavicule. Je me suis vraiment senti bien aujourd'hui". (Belga)