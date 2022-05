Tro Bro Leon - Depuis son accident, Max Walscheid admet avoir peur quand il roule

(Belga) Le sprinteur allemand de Cofidis Max Walscheid a déclaré mercredi avoir peur sur son vélo depuis son accident survenu à l'entraînement à la fin du mois de mars.

Walscheid avait alors été percuté par une voiture et avait dû être transporté à l'hôpital en hélicoptère. Le coureur de 28 ans s'en était sorti avec quelques contusions et s'était alors dit "chanceux d'être en vie". Le week-end dernier, Walscheid a fêté son retour en Bretagne lors du Tro Bro Léon (1.Pro). "Cela ne me dérange pas du tout d'admettre que j'ai peur. J'ai peur des courses mouvementées et j'ai peur de chuter lourdement", a déclaré le coureur dans la presse allemande. "Je ne vois pas la peur comme une faiblesse. Je suis sûr que la majorité des coureurs professionnels, ou plutôt presque tous les coureurs professionnels, ne ressentent pas les choses comme ça parce qu'ils ont peur d'être considérés comme des mauviettes", a-t-il poursuivi. "Vous pouvez être percuté dans la rue à tout moment, sans que vous ne puissiez rien y faire. Un accident peut arriver comme ça, quelle que soit votre connaissance de l'itinéraire, le contrôle que vous avez sur votre vélo ou la prudence avec laquelle vous roulez." Walscheid, qui étudie la médecine, avait déjà été impliqué dans un grave accident en 2016 lorsqu'une voiture avait percuté un groupe de coureurs lors d'un entraînement en Espagne. Il s'était alors cassé le tibia et la main. (Belga)