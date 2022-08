UAE Emirates prolonge Rafal Majka, Diego Ulissi, Brandon McNulty et Mikkel Bjerg

(Belga) UAE Emirates a prolongé les contrats de Mikkel Bjerg, Rafal Majka, Diego Ulissi et Brandon McNulty jusqu'en 2024, a annoncé vendredi la formation WorldTour émiratie.

Majka, 32 ans, a rejoint UAE Emirates en 2021 en provenance de Bora-hansgrohe. Le Polonais, vainqueur d'étape sur le Tour d'Espagne l'année dernière, compte 14 victoires en carrière dont deux cette saison avec deux étapes du Tour de Slovénie. Il est également le principal lieutenant de Tadej Pogacar en montagne. Ulissi, 33 ans, roule lui pour UAE Emirates depuis 2017, décrochant 18 succès depuis son arrivée dont deux étapes du Tour d'Italie en 2020, une étape du Tour de Suisse en 2018, le classement général du Tour de Slovénie (2019) et de la Semaine Coppi et Bartali (2021). McNulty, 24 ans, est arrivé chez UAE Emirates en 2020. Cette saison, il a décroché trois de ses cinq succès en carrière avec notamment une étape de Paris-Nice. Il a également terminé 3e du classement du meilleur jeune du dernier Tour de France. Bjerg, 23 ans, est lui présent au sein de l'équipe émiratie depuis 2020 et n'a pas encore décroché le moindre succès en carrière. (Belga)