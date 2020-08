Van Vleuten s'impose pour la deuxième année de suite

(Belga) La championne du monde Annemiek van Vleuten a remporté samedi pour la deuxième année consécutive les Strade Bianche (WorldTour). La Néerlandaise de l'équipe Mitchelton-SCOTT, 37 ans, a lâché dans le final l'Espagnole Mavi Garcia, qui semblait filer vers la victoire, pour signer un cinquième succès en autant de courses en 2020.

Garcia a fini à 22 secondes, l'Américaine Leah Thomas est troisième à 1:53. La première Belge est Julie Van De Velde, 24e à 8:24. Membre d'une échappée de 11 coureuses, Garcia a fait la course en tête pendant quarante kilomètres comptant jusqu'à 4 minutes d'avance sur le peloton. Van Vleuten a repris Garcia à 7 km de l'arrivée. Dans la montée finale, Van Vleuten a lâché Garcia et est arrivée en solitaire sur la Piazza del Campo. La Néerlandaise avait remporté le Circuit Het Nieuwsblad en février. Après l'arrêt causé par le coronavirus, elle s'est adjugée ces dernières semaines la Nafarroako Klasikoa, la Clasica Navarra et Durango-Durango.