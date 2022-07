Wout Van Aert à deux doigts de perdre son maillot jaune: l'erreur du Belge qui pourrait lui coûter cher

Wout Van Aert vit un début de Tour de France quasiment parfait. S'il n'a pas encore remporté d'étape, le Belge est actuellement leader du général, avec le fameux maillot jaune à la clé, mais aussi du classement des sprinters. Encore second de la troisième étape, notre compatriote est cependant dans le viseur du jury, qui a souligné une faute comportementale.

Les commissaires ont en effet sanctionné Van Aert pour un jet de déchets en dehors des zones autorisées. Il va donc devoir s'acquitter d'une amende de 500 francs suisses, mais il risque plus gros encore. S'il venait à être surpris une seconde fois pour ces faits, il aura droit à une pénalité d'une minute et 1.000 francs suisses d'amende. Cette perte de temps lui coûterait sans nulle doute son maillot jaune. S'il est surpris 3 fois, il risque même la suspension pure et simple.