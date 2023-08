200 millions de litres: la Belgique parmi les plus grands producteurs de crèmes glacées en Europe

La Belgique a fait partie en 2022 des cinq plus grands producteurs et exportateurs de crèmes glacées de l'Union Européenne, ressort-il des chiffres publiés lundi par Eurostat, l'office européen de statistiques. Près de 200 millions de litres de crèmes glacées ont été fabriqués sur le territoire belge et 23 millions de kilos ont été expédiés hors de l'Union européenne.

Le secteur des crèmes glacées se porte bien, selon les données révélées par Eurostat. Plus de 160 millions de litres supplémentaires de glaces et de sorbets ont été produits entre 2021 et 2022, une augmentation qui s'est confirmée dans tous les pays analysés par l'office européen de statistiques.