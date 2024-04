Le prix du chocolat augmente... et ça ne s'arrêtera pas tout de suite: comment expliquer cette hausse importante?

Le week-end de Pâques s'achève et vous avez probablement profité de nombreuses sucreries chocolatées. Vous l'avez donc probablement remarqué : les œufs en chocolat sont un peu plus chers cette année. Mauvaise nouvelle, on s'attend à une augmentation de prix encore plus importante l'année prochaine, à cause de la très forte hausse des cours du cacao.

Le chocolat, l'une de nos spécialités nationales, va-t-il devenir un produit de luxe ? "Le prix est en tout cas à la hauteur du prix de la fève de cacao, qui a fortement augmenté", nous explique notre journaliste Laura Van Lerberghe. "Le prix du cacao vole de record en record, un niveau jamais atteint en 50 ans. Sur l'année écoulée, il a augmenté de 130% en un an, son prix était au même niveau que celui du cuir".