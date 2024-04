Amsterdam n'autorise plus l'ouverture de nouveaux hôtels

Avec ce durcissement de réglementation, les dernières exceptions qui permettaient encore la construction de nouveaux hôtels disparaissent. La seule possibilité pour un nouvel hôtel d'ouvrir dans la capitale sera désormais de prendre la place d'un autre qui ferme ses portes. Il ne pourra en outre pas proposer plus de chambres que celui qu'il remplace et devra être plus qualitatif que son prédécesseur.