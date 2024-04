Les salaires seront bientôt indexés en raison de l'inflation galopante: est-ce le cas également pour les travailleurs du service privé?

L’indice pivot, c’est ce qui permet à nos salaires, à nos pensions, d’augmenter. C’est un mécanisme, qui permet finalement de maintenir le pouvoir d’achat des Belges, lorsque le coût de la vie augmente.

Comment est-ce que tout cela est calculé ? Tout d'abord, l’indice pivot, il se base sur l’indice santé. Prenons un panier moyen, qui rassemble l’ensemble des dépenses d’un ménage avec la nourriture, l’électricité pour la maison, les soins de santé, les vêtements, etc. Attention cependant, pour obtenir l’indice santé, on retire trois éléments qui sont nocifs pour la santé : l’alcool, le tabac, et les carburants.