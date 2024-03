Avec près de 1,6 milliard de chiffre d'affaires, Brussels Airlines réalise une année record dans un contexte social compliqué

Brussels Airlines enregistre une année record. En 2023, le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne est en hausse de 24% par rapport à l'année précédente, une bonne nouvelle après plusieurs années déficitaires. L'entreprise a su remonter la pente en 2023 avec un chiffre d'affaires de près de 1,6 milliard d'euros. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat. Tout d'abord, il y a eu des vols supplémentaires, on parle d'une hausse de 19% par rapport à 2022 et les passagers aussi étaient plus nombreux, 21% de plus.

Si ces chiffres restent tout de même inférieurs à ceux atteints avant la crise sanitaire, ils interviennent aussi dans un moment où le dialogue social est très compliqué entre la direction et les syndicats. Une procédure de médiation avait été lancée entre les pilotes de la compagnie et la direction, mais celle-ci n'a pas abouti, car les positions étaient trop éloignées. "Nous avons un dialogue social difficile, il n'y a pas de doute. L'une des raisons, c'est que les gens pensent que Brussels Airlines fait du profit et donc ils veulent leur part du gâteau. Nous sommes prêts à donner, nous avons mis une offre sur la table pour les différents services afin que leur pouvoir d'achat moyen augmente de 6%. C'est important pour une compagnie qui vient tout juste de remonter la pente, mais c'est notre limite. Je pense que nous avons mis beaucoup sur la table", justifie la CEO de Brussels Airlines, Dorothea Von Boxberg.