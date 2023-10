Baisse du pouvoir d'achat: voici les solutions de DéFI

Pour nous, il n'y a qu'une seule vraie solution, c'est une véritable réforme fiscale. Une réforme qui permette à toute personne en dessous du seuil de pauvreté (environ 1 300€) de ne pas payer un seul euro d'impôt. Une réforme fiscale qui permette aussi aux moyens salaires d'être beaucoup mieux rétribués sur leur propre travail. On passerait de 4 à 6 tranches d'imposition. On aurait un système beaucoup plus juste, on anéantirait une série de niches fiscales, on lutterait contre la grande fraude et la grande criminalité pour rapporter de l'argent. Il faut que chaque Belge et chaque citoyen puisse beaucoup mieux vivre de son propre travail.

Quelle est LA mesure que vous ne lâcherez pas une fois assis à la table des négociations ?

La baisse de la fiscalité sur les bas et moyens revenus. C’est essentiel au vu de l’injustice et de la complexité de notre système. Et cette fiscalité lourde, injuste, est le premier piège à l’emploi.