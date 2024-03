"Perte de 800€ de salaire", "9900€ à rembourser ": pourquoi le précompte professionnel de certains travailleurs a-t-il augmenté ?

Pour nombre d'entre-vous, cette perte de salaire soudaine met en péril vos finances: "On me dit que si on me prélève de trop, je vais éventuellement récupérer dans mes contributions dans 2 ans mais mes factures mensuelles n'attendront pas", déplore Lindsay, blessée au genou depuis qu'elle s'est fait renverser sur le chemin du retour de son boulot. L'explication résiderait dans une réforme du code des impôts belges qui contient une nouvelle règle particulièrement dommageable pour les employés du service public.

"Il y a eu une modification des règles de précompte professionnel pour les indemnités de remplacement en cas d'accident de travail", explique Olivier Marcq, juriste chez Acerta. "On applique un précompte exceptionnel qui va de 23,22 % à 51,48 % et donc effectivement ça fait des différences énormes pour le salaire net de la personne qui a un accident du travail", ajoute-t-il.

Uniquement pour le secteur public