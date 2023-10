Baisse du pouvoir d'achat: voici les solutions des Engagés

Quel engagement prenez-vous pour améliorer, si vous êtes élu, le pouvoir d'achat des Belges ? Revaloriser le travail en proposant une révolution fiscale qui rend le travail plus attractif, afin d’encourager toutes celles et tous ceux qui travaillent et participent à l’effort collectif, tout en renforçant le différentiel avec le chômage, nous proposons un véritable changement de paradigme pour que les travailleurs (employés, indépendants ou fonctionnaires) gagnent en moyenne près de 500 € nets en plus par mois.

Trois mesures radicales et complémentaires pour y arriver :



- L’octroi d’un "bonus bosseur" de 450 € nets pour récompenser l’effort et créer un vrai différentiel avec le chômage et les allocations, même pour les bas salaires et les temps partiels.

- Une hausse de la quotité exonérée d’impôt pour que les 1.000 premiers € gagnés chaque mois soient "tax-free".

- Une diminution de l’ordre de 20% de l’impôt des personnes physiques avec un taux maximal réduit à 45%.



Quelle est LA mesure que vous ne lâcherez pas une fois assis à la table des négociations ?



La révolution fiscale pour valoriser le travail. L’injustice fiscale est bien trop importante. Il y a un différentiel trop faible entre les allocations et le travail (notamment le travail à temps partiel) et l’injustice fiscale ne cesse d’augmenter entre les PME et les multinationales, entre le citoyen qui a le sentiment d’être un citron pressé et les personnes qui fraudent socialement et fiscalement. Il faut plus de justice sociale et fiscale.



Quelle est votre mesure pour faire baisser l'inflation en Belgique ?



C’est évidemment une problématique multifactorielle. À terme, nous plaidons pour l’application d’une TVE : une TVA variable en fonction de la valeur environnementale et sanitaire des produits et des services. Les produits vertueux pour la santé et l’environnement seraient taxés à 15%, les autres produits seraient taxés jusqu’à 21% en fonction de leur impact. Pour les consommateurs, cela réduit le prix d’acquisition des produits sains, cela diminue l’inflation, tout en permettant l’amélioration de la qualité de vie des gens, de l’économie locale…