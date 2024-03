BNP Paribas annonce une accélération de ses mesures d'économie

Cette trajectoire, "associée à un taux de distribution de 60%", devrait permettre "un retour aux actionnaires de l'ordre de 20 milliards d'euros en cumul au cours des trois années 2024, 2025 et 2026", assure-t-elle.

BNP Paribas avait publié en février un bénéfice net 2023 record, à 10,975 milliards d'euros, dopé par la hausse des taux d'intérêt, le dynamisme de ses métiers de financement et d'investissement et la vente de sa filiale américaine Bank of the West.