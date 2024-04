Chiffre d'affaires et exportations dans le secteur de la chimie et de la pharma en baisse

En 2023, le secteur de la chimie et des sciences de la vie en Belgique a été marqué par un taux d'utilisation des capacités historiquement bas, une baisse du chiffre d'affaires de 14% par rapport à 2022, et une baisse des exportations de 18%, ont indiqué mercredi l'administrateur délégué et le président de la fédération du secteur, Essenscia, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.