Chiffres annuels records pour le spécialiste du recyclage Campine

La société Campine, établie à Beerse (province d'Anvers) et spécialiste du recyclage des métaux et produits chimiques, a aligné les records au cours de son exercice 2023, a-t-elle annoncé lundi.

Son chiffre d'affaires a atteint 322 millions d'euros (+2%) et son résultat opérationnel avant intérêts, taxes, dépréciations et amortissements (ebitda) 26,8 millions d'euros. Le bénéfice net pour 2023 est de 13,7 millions d'euros (-13%).

"Les ventes d'alliages de plomb recyclés ont atteint un niveau record de 61.000 tonnes et les bénéfices tirés de la récupération d'autres métaux tels que l'antimoine, l'or et l'argent ont également été les plus élevés jamais enregistrés", explique dans un communiqué l'entreprise qui attribue ces bénéfices à plusieurs facteurs: la consolidation de la première année complète des entités françaises, de meilleures conditions commerciales avec les clients et les fournisseurs, la capacité de répercuter sur les prix de vente les augmentations de coûts induites par l'inflation et les prix relativement élevés des métaux.