Concurrence sur le marché bancaire: des adaptations législatives requises

Les propositions avancées par l'Autorité de la concurrence (ABC) dans son rapport sur la concurrence au sein du secteur bancaire vont demander des adaptations législatives et devront faire l'objet d'un examen approfondi, réagit jeudi la Fédération du secteur financier (Febelfin).

Dans une analyse du secteur bancaire, demandée par le ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne, l'ABC pointe une situation d'oligopole sur le marché belge de la banque de détail, dominé par BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING.

Celle-ci va analyser en détail ce rapport et examiner et discuter avec ses membres les conclusions et les propositions émises.

Si la législation doit être modifiée à la lumière des constats et des propositions dressés par l'Autorité de la concurrence, il sera important de tenir compte de la spécificité du secteur bancaire belge et du marché belge en général, souligne le secteur.