L'inflation grimpe à 3,37% en avril, l'indice pivot dépassé

L'inflation a grimpé de 3,18% en mars à 3,37% en avril, selon les données publiées lundi par l'Office belge de statistiques Statbel. L'indice santé lissé a atteint pour sa part 128,32 points, ce qui signifie le dépassement de l'indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales qui était fixé à 128,11 points.

L'inflation sur la base de l'indice santé a ainsi augmenté de 3,09% à 3,28% en un mois. Les autres indices sont toutefois annoncés en baisse. L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) diminue ainsi pour le 13e mois consécutif et s'établit à 0,25%, contre 3,21% en mars. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix énergétiques et des produits alimentaires non transformés, chute également pour s'établir à 3,26% en avril, contre 3,85% le mois dernier.

Les principales hausses de prix concernent les carburants et l'horeca. Alors que les baisses se ressentent particulièrement sur les produits alimentaires, les articles d'habillement, les voyages à l'étranger ou encore les produits pour animaux de compagnie.