Consommation: Rappel d'une farine complète de la marque Bauckhof

L'Afsca a décidé de retirer de la vente et de rappeler auprès des consommateurs une farine complète de la marque Bauckhof en raison d'une teneur trop élevée en alcaloïdes tropaniques, a annoncé samedi l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Le produit en question est le Teff Mehl Bio (farine complète) de la marque Bauckhof portant les dates de péremption (DDM) 19/09/23 et 30/10/23 et d'un poids de 400 grammes. Les numéros de lots concernés sont 227824 et 228871.

Le produit a été vendu via différents points de vente en Belgique.