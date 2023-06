Croissance de 40% des assurances vélos l'an dernier

L'usage du vélo comme moyen de déplacement est de plus en plus plébiscité en Belgique ces dernières années. Une tendance qui se ressent sur le marché des assurances vélos, dont le nombre de contrats a connu une croissance de 40% l'an dernier, indique mercredi Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurances.

Il existe quatre types de couvertures d'assurances pour ces deux roues: les dégâts matériels, les dommages corporels du cycliste, la garantie vol du vélo et l'assistance dépannage.

D'après une autre enquête menée auprès d'un échantillon de 1.100 personnes, 10% des personnes interrogées disposent d'une assurance vélo distincte. Ce chiffre monte à 12% auprès des indépendants.

En plus des couvertures spécifiques à la possession et l'utilisation d'un vélo standard ou électrique, les cyclistes sont couverts dans de nombreuses circonstances par le biais de polices existantes, rappelle l'union professionnelle. C'est le cas si le cycliste cause des dégâts à des tiers grâce à l'assurance familiale. L'assurance hospitalisation couvre, elle, les dommages corporels en cas d'accident ou de chute. Une protection qu'offrent également l'assurance accidents de la vie privée ou encore l'assurance accidents du Travail souscrite par l'employeur si le sinistre se produit sur le chemin ou durant les heures de travail. Enfin, l'assurance protection juridique permettra de défendre les intérêts du cycliste en cas de litige, souligne Assuralia.

Outre l'assurance de vélos à titre privé, de nombreux cyclistes bénéficient d'une assurance vélo à travers une formule de leasing souscrite par leur employeur, note encore l'organisation sectorielle.