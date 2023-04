Davantage de supermarchés Delhaize intégrés fermés samedi que durant la semaine

Septante-trois supermarchés Delhaize intégrés étaient inaccessibles samedi en raison d'une action de grève du personnel, a indiqué samedi un porte-parole de l'enseigne au lion, faisant remarquer que ce nombre est plus élevé que durant la semaine. En revanche, 55 magasins en gestion propre ont bien ouvert leurs portes. Aucune action de blocage des dépôts n'était par ailleurs en cours samedi.

Au début du mois de mars, la direction du groupe de distribution a annoncé vouloir franchiser l'ensemble de ses 128 magasins en gestion propre, ce qui a suscité une levée de bouclier des syndicats et l'incompréhension parmi les travailleurs.

Depuis lors, nombre de ces supermarchés sont restés portes closes, en particulier à Bruxelles et en Wallonie. Parmi les succursales accessibles samedi, on n'en recensait d'ailleurs aucune dans la capitale (qui en compte 22) et seulement dix (sur 41) au sud du pays. En Flandre, 45 magasins ont ouvert normalement.