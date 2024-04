Une bonne nouvelle pour le portefeuille? Les ménages belges pourraient gagner 200 euros de pouvoir d'achat en plus, selon Comeos

Les ménages belges pourraient gagner 200 euros de pouvoir d'achat supplémentaire et quelque 21.000 emplois pourraient être créés en plus si plusieurs obstacles administratifs liés au marché unique européen étaient levés. C'est ce qui ressort mardi d'une étude que Comeos, la fédération du commerce et des services, a fait réaliser auprès de 365 PME belges et grandes entreprises de tous les secteurs.

Le marché unique européen, créé depuis trente ans, a permis la croissance économique et la prospérité, reconnait Comeos. Il existe toutefois encore beaucoup d'obstacles qui, s'ils étaient levés, pourraient donner un boost à la croissance et générer plus d'emplois et davantage de pouvoir d'achat pour les ménages.Les PME et les entreprises sondées ont signalé une dizaine d'obstacles concrets qui freinent la poursuite de la croissance.