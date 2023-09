Des méthodes agressives pour escroquer leurs victimes: les autorités mettent en garde contre 35 plateformes de trading frauduleuses

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met en garde mercredi contre 35 plateformes de trading frauduleuses utilisant des méthodes agressives pour escroquer leurs victimes. Elles utilisent notamment de fausses publicités en ligne et applications mobiles et prennent parfois directement contact avec les consommateurs via de faux comptes sur les réseaux sociaux.

"Ces fausses publicités et applications mobiles font la promotion d'une monnaie virtuelle, un software ou une formation de trading. Après avoir cliqué sur l'annonce ou téléchargé l'application mobile et indiqué leurs coordonnées, les victimes reçoivent en général rapidement un coup de fil des escrocs qui leur présentent une proposition concrète d'investissement (en actions, en produits d'investissement alternatifs, en monnaies virtuelles, etc.)", explique la FSMA.