Des nuits de fermeture supplémentaires du tunnel d'Hyon pendant le mois de septembre

Le tunnel sera totalement fermé à la circulation durant tout le mois de septembre de 20h00 à 06h00, sauf le week-end. "En fonction de l'avancement des deux premières semaines, les nuits du dimanche 17 au lundi 18 septembre et du dimanche 24 au lundi 25 septembre pourraient également être utilisées", a ajouté la Sofico. Les automobilistes seront donc déviés vers le Boulevard Dolez et l'Avenue des Guérites pour reprendre le ring R50.

En outre, d'autres tunnels du R50 devront fermer de nuit également. Les tunnels d'Hyon et d'Orban fermeront du lundi 28 août au mardi 29 août et du mardi 29 août au mercredi 30 août. Le tunnel de Flandre, quant à lui, ne sera pas accessible du mercredi 30 août au jeudi 31 août et du jeudi 31 août au vendredi 1er septembre. Enfin, le tunnel Porte du Parc sera fermé du vendredi 1er septembre au samedi 2 septembre.