Charles possède 36 panneaux solaires fabriqués en Belgique: "Quand on m'a proposé du local, j'ai tout de suite dit oui"

La particularité du système photovoltaïque de Charles est qu'il a été construit à seulement quelques kilomètres de chez lui. "On m'avait proposé des panneaux chinois, j'ai dit non, c'était nettement plus cher que ce qu'on a maintenant", explique-t-il. "Mais quand on m'a proposé du Belge, et en plus wallon, j'ai dit oui tout de suite." En Belgique, une entreprise tente de relocaliser la production de ces panneaux et de proposer des produits qui misent sur la qualité et la durabilité.

Des composants européens

Dans l'entreprise de construction de panneaux, une trentaine d'employés s'activent pour fabriquer des produits made in belgium. Ici, on contrôle la qualité, on vérifie si les cellules n'ont pas de problème, on vérifie les soudures, on répare... Les connectiques sont autrichiennes, d'autres éléments viennent du Vietnam, d'Allemagne ou d'Italie. Seuls certains composants restent achetés en Chine.