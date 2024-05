Dexia confie la gestion de trois milliards d'euros de prêts italiens à Zenith Global

Dexia a connu des difficultés à la suite de la crise financière de 2008 et a été sauvée à deux reprises par les pouvoirs publics. La division bancaire belge a été séparée du groupe en 2011 et est devenue Belfius. Depuis lors, Dexia, qui n'est plus officiellement une "banque résiduelle", a été placée en résolution ordonnée et liquide ses diverses activités. Depuis le 1er janvier 2024, la société n'a plus de statut bancaire.

Dexia est détenue à 99,59% par les États belge et français, la Belgique étant majoritaire. La société bénéficie de garanties d'État, pour un montant maximum de 75 milliards d'euros.