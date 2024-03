Forte diminution des échanges commerciaux entre la Russie et la Belgique en 2023

Les échanges commerciaux entre la Belgique et la Russie ont considérablement diminué en 2023 comme l'attestent jeudi les chiffres de l'Agence du Commerce extérieur. Les exportations ont chuté d'un quart et les importations de plus de 70 %.

Au niveau des exportations, les produits chimiques représentent près des 2/3 de tous les produits exportés vers la Russie. Cela concerne principalement les médicaments et les vaccins.

En 2022, les échanges commerciaux avec la Russie étaient restés quasiment stables malgré la guerre et l'ampleur des sanctions. Les importations avaient même atteint un niveau record, en partie à cause de la hausse du prix du gaz et de la forte augmentation des importations de GNL via le port de Zeebrugge.