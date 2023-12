Hasbro, en difficulté sur son coeur de métier, va réduire encore ses effectifs

Le groupe avait annoncé en janvier la suppression d'environ 1.000 postes en 2023 dans le monde après des ventes moins importantes que prévu pendant les fêtes de fin d'année. Il employait 6.490 personnes à la fin 2022, d'après son rapport annuel.

Hasbro a enregistré une perte nette de 171 millions de dollars au troisième trimestre du fait notamment d'une chute prononcée de l'activité dans son coeur de métier --les jouets et jeux traditionnels. Un an plus tôt, il avait dégagé un bénéfice de 129 millions.