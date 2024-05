Ramón Fonseca, avocat au coeur de l'affaire des "Panama Papers" est décédé: il attendait encore son jugement dans le cadre du scandale

En 2016, le Consortium international de journalistes d'investigation (CIJI) avait publié une enquête, les "Panama Papers", basée sur la fuite de 11,5 millions de documents provenant du cabinet Mossack Fonseca, du nom des avocats fondateurs Jürgen Mossack et Ramón Fonseca. Cette enquête avait révélé que des chefs d'État et de gouvernement, des responsables politiques mais aussi des personnalités de la finance, du sport et artistiques ont caché à leurs services fiscaux des propriétés, des entreprises, des capitaux et des bénéfices via le cabinet.

Parmi les personnalités mentionnées dans les "Panama Papers" figurent, entre beaucoup d'autres, les anciens chefs de gouvernement d'Islande Sigmundur David Gunnlaugsson, du Pakistan Nawaz Sharif et du Royaume-Uni David Cameron (actuel chef de la diplomatie britannique), l'ex-président argentin Mauricio Macri, ainsi que la star du football Lionel Messi et le cinéaste espagnol Pedro Almodovar.

À lire aussi "Panama Papers": peine maximale de 12 ans de prison requise contre les principaux prévenus

Lors du procès, qui s'est achevé le 19 avril, la peine maximale pour blanchiment d'argent - 12 ans de prison - avait été requise à l'encontre de Ramón Fonseca et Jürgen Mossack. Le tribunal devrait rendre son jugement dans un délai de 30 jours. Le scandale a entraîné la fermeture du cabinet Mossack Fonseca et l'image du petit pays d'Amérique centrale s'en est trouvée gravement affectée.