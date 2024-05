Transferts financiers entre les Régions: la Flandre, principal contributeur, voit sa part diminuer, Bruxelles en hausse

Les transferts financiers entre Régions évoluent. Ainsi, la Flandre reste le principal contributeur mais sa part diminue, tandis que celle de Bruxelles augmente. La Wallonie reste quant à elle bénéficiaire, ressort-il d'une mise à jour de l'étude des professeurs Willem Sas (KU Leuven/University of Stirling) et Tom Truyts (KU Leuven/UCLouvain Saint-Louis Bruxelles), publiée samedi dans L'Echo et De Tijd.

L'an dernier, la Région flamande a versé 8,5 milliards d'euros, soit 1.259 euros par habitant. Cette somme comprend les contributions individuelles à l'IPP ou la TVA par exemple, mais également les cotisations de sécurité sociale des employeurs et des employés, de même que les allocations de chômage, familiales et les pensions. En pourcentage du produit intérieur brut - plus pertinent car il tient compte de l'inflation et de la croissance économique -, cela revient à 1,47%. Cette part devrait diminuer à 1,29% (8,8 milliards en chiffres absolus) en 2028, prévoient les auteurs de l'étude. "Les pensions et les soins de santé pèsent de plus en plus lourd côté flamand", expliquent-ils.