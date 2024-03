Il faut faire des économies: voici les secteurs que les Belges sont prêts à sacrifier, et ceux auxquels ils ne veulent pas toucher

Parmi les questions d’actualité du Grand baromètre RTL info / Le Soir: le porte-feuille des Belges. Le coût de la vie est votre préoccupation numéro un. Le pouvoir d’achat inquiète d’autant plus les Belges que le prochain gouvernement fédéral devra économiser pour éviter d’accroitre l’endettement du pays et son déficit. Le déficit s’élèvera à 39 milliards en 2029 si les politiques économiques, sociales et fiscales ne changent pas. Il faudra donc mettre la main au portefeuille. Flamands et Bruxellois sont majoritairement d’accord avec cette solution, contre "seulement" 46% des Wallons.

Mais dans quels secteurs les gouvernements devraient-ils faire des économies, selon les Belges ? Vos réponses issues du Grand baromètre: