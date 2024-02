Infrabel prévoit d'investir 130 millions d'euros dans le port d'Anvers

Le gros de ces investissements concerne le projet ECA, pour "Extra Container Antwerp". Le port d'Anvers compte un millier de kilomètres de rails dédiés au transport et il s'agit d'améliorer les infrastructures ferroviaires existantes ou d'en construire de nouvelles.

Des investissements sont notamment prévus au niveau du cluster chimique du port. "De nombreuses entreprises comptent sur la voie ferrée", constate Infrabel. "Le chemin de fer reste le moyen de transport le plus sûr pour les produits chimiques et offre des avantages d'un point de vue financier car l'on peut transporter de plus grands volumes que sur la route."