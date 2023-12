Intermarché rappelle deux produits en raison de la présence possible d'une bactérie

Intermarché, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire (Afsca), procède au retrait des produits "Saveurdelice goût boeuf" et "Les tranchettes aux olives" de la marque Isla Délice en raison de la présence possible de la bactérie Clostridium botulinium, indique jeudi l'enseigne.

Les deux produits ont été vendus dans les points de vente Intermarché et Intermarché by Mestdagh entre le 5 et le 19 décembre 2023.

Les lots et dates de péremption pour le produit "Saveurdelice goût boeuf" sont 33200015, 14/05/2024 (230g) et 33140007, 08/05/2024 (500g). Pour "Les tranchettes aux olives" (120g), les lots et dates de péremption sont 33340094, 07/01/2024 et 33350042, 08/01/2024.