La Belgique championne du monde de la taxation des salaires: "Quand on voit le brut et le net, ça donne des sueurs froides"

La Belgique serait la championne du monde… des impôts. Selon un nouveau rapport de l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économique, notre pays est celui où la charge fiscale est la plus élevée. Avec, évidemment, pas mal de conséquences pour les travailleurs et les entreprises.

En Belgique, la charge fiscale moyenne s’élève à 53% pour un travailleur célibataire sans enfant. Bien plus, que la moyenne mondiale de 34%. "C'est beaucoup trop", estime un homme interrogé dans la rue dans le RTL info 19h. "Ca sert beaucoup pour les politiques", ajoute-t-il. Une conductrice, elle, juge: "Quand on voit le brut et le net, ça donne des sueurs froides." Un dernier citoyen conclut: "On fait beaucoup d'heure et à la fin du mois quand ils ont tout déduit, cela nous suffit pas pour vivre."