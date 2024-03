La croissance de l'économie belge a été supérieure à celle des pays voisins

La croissance de l'économie belge a été nettement plus solide que celle des pays voisins et de la zone euro, ressort-il mercredi du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique (BNB). Avec une hausse de 1,5% de son PIB, la Belgique a largement dépassé la moyenne pondérée de 0,4% enregistrée par ces trois pays voisins. "Nous n'avons encore jamais vu l'économie belge croître autant alors que l'Allemagne, notre principal partenaire commercial, traverse une année de récession", a souligné le gouverneur, Pierre Wunsch.

Le secteur des services a continué de soutenir la croissance, avec une progression de 2,5% de son activité. À l'inverse, l'industrie belge a trinqué, accusant un recul de 3,1% de sa valeur ajoutée en volume et se situant désormais 6% en dessous de son niveau d'avant-pandémie. "Il est inhabituel d'observer de telles divergences entre secteurs", a souligné le gouverneur.

Ce "malaise" de l'industrie belge tient notamment aux prix de l'énergie, nettement plus élevés en Europe qu'aux États-Unis. Le gaz naturel, malgré un certain repli, coûte encore six fois plus cher sur le Vieux Continent. Par ailleurs, l'indexation automatique des salaires a détérioré la position concurrentielle des sociétés belges à court terme vis-à-vis de leurs partenaires commerciaux les plus importants, même si l'écart devrait se résorber graduellement selon la BNB.