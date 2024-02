La croissance en Suisse ralentit en 2023 mais résiste mieux que prévu au dernier trimestre

L'économie suisse a vu sa croissance ralentir en 2023 face à une conjoncture internationale plus difficile, mais a mieux résisté que prévu au dernier trimestre grâce en particulier à la reprise du tourisme.

En excluant les événements sportifs, la croissance s'est limitée à 0,8%, contre 2,7% un an plus tôt, précise le ministère dans un communiqué. Le pays abrite de nombreuses fédérations sportives comme la Fifa à Zurich ou le Comité international olympique à Lausanne, ce qui influe sur le PIB notamment sous l'effet des recettes provenant des droits de retransmission des événements sportifs.

Au quatrième trimestre, le retour des touristes étrangers a contribué à soutenir l'hôtellerie et la restauration, dont la valeur ajoutée s'est accrue de 3,5%, mais aussi le secteur des transports et de la communication (+0,4%).

Par comparaison, les prévisions des économistes interrogés par l'agence suisse AWP s'étalaient entre 0,1% et 0,3%.

La croissance a cependant surpris favorablement au dernier trimestre, le PIB affichant une progression de 0,3% par rapport au trimestre précédent, grâce au tourisme qui a aidé à compenser un recul des exportations dans le secteur de la chimie et de la pharmacie, un des piliers de l'économie helvétique.

La consommation des ménages a également légèrement accéléré par rapport trimestre précédent sous l'effet des dépenses pour le logement, la santé, la mobilité et les voyages à l'étranger. Elle s'est accru de 0,3%, contre 0,1% au troisième trimestre, les dépenses alimentaires et non alimentaires ayant cependant diminué, ce qui a fait reculer la valeur ajoutée dans le commerce de détail de 0,3%.