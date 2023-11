La FSMA met en garde contre de fausses propositions de crédit

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) a reçu, ces derniers mois, de nombreux signalements d'activités de prêteurs frauduleux en Belgique. La régulatrice du secteur financier met en garde vendredi contre ces fausses propositions de crédit, bien souvent trop belles pour être vraies.

Alors que "la situation économique actuelle pousse des consommateurs à chercher des crédits pour compléter leur budget", des prêteurs frauduleux en profitent pour leur proposer de faux crédits, dans le but de leur dérober de l'argent. Les personnes lésées entrent en contact avec ces "acteurs douteux" via des publicités sur les réseaux sociaux ou sont approchées de manière non sollicitée par courriel, explique la FSMA.

Les arnaqueurs se font passer pour des prêteurs agréés ou des intermédiaires de crédit enregistrés, n'hésitant pas parfois "à utiliser le nom ou le logo d'établissements de crédit réputés". Ils émettent des propositions "à des conditions très alléchantes", promettant par exemple de prêter de gros montants à un faible taux d'intérêt. Ils assurent également ne pas vérifier "si le consommateur est un mauvais payeur ni s'il a contracté par le passé des emprunts qu'il n'a pas pu rembourser".