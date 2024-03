La Région bruxelloise obtient des garanties bancaires record pour ses entreprises

Il s'agit d'une forte progression par rapport aux dernières années lorsqu'en moyenne 10 millions d'euros de garanties étaient accordées, couvrant environ 18 millions d'euros de crédits professionnels.

Cette hausse s'explique par un processus d'octroi de garanties simplifié. "Depuis le 1er juillet 2022, les banques peuvent décider de l'octroi de garanties jusqu'à 500.000 euros. Ce processus simplifié et automatisé via une plateforme en ligne a permis un gain de temps et d'efficacité pour les banques."