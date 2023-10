La valeur du bitcoin remonte au-dessus des 30.000 dollars

La crypto-monnaie bitcoin a de nouveau dépassé la barre des 30.000 dollars, son plus haut niveau depuis le mois d'août.

Le bitcoin est la crypto-monnaie la plus ancienne et la plus connue, mais d'autres monnaies de ce type ont également pris de la valeur ces derniers jours.

Ce sursaut est principalement dû aux déclarations du président de la banque centrale américaine Jerome Powell quant à la nécessité de faire avancer l'économie "avec prudence" pour juguler une inflation jugée trop élevée. Cela pourrait indiquer une période de stabilité des taux d'intérêt, rendant les investissements risqués, comme les crypto-monnaies, plus populaires sur le marché.