L'accord avec Engie pour le maintien des centrales nucléaires pourrait 1,5 milliard d'euros à l'État

Le maintien des centrales nucléaires en activité plus longtemps risque de coûter à l'État quelque 1,5 milliard d'euros, car les prix de l'électricité baissent plus vite que prévu. C'est ce qu'il ressort d'un rapport que le gouvernement a commandé à la banque d'affaires internationales Lazard et qu'évoque mercredi Het Laatste Nieuws dans ses colonnes.



Si les prix actuels de l'électricité se maintiennent dans les années à venir, la prolongation de la durée de vie de Doel 4 et de Tihange 3 coûtera à la Belgique quelque 146 millions d'euros par an. Sur l'ensemble de la période de 10 ans, cela représentera donc près d'1,5 milliard d'euros.