L'accord sur le déploiement des points CASH n'est pas respecté, selon Testachats

L'accord établi il y a près d'un an entre le gouvernement fédéral et le secteur bancaire sur le déploiement des points CASH n'est pas respecté, déplore mercredi Testachats. L'organisation de défense des consommateurs se base sur le contenu de cet accord et les déclarations du CEO de Batopin, société commune des quatre grandes banques et responsable du déploiement des points CASH.