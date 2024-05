L'Afsca rappelle un sirop pour enfants en raison de la présence d'un additif non autorisé

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire lundi de la vente le sirop "for kids" de la marque Sambucol et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence de l'additif E202, qui n'est pas autorisé dans ce produit.

Ce rappel fait suite à une notification via le système d'alerte rapide européen Food and Feed (RASFF).

Le sirop pour enfants "for kids" (120ml) de la marque Sambucol est à base d'extrait de baies de sureau. Tous les lots sont concernés par ce rappel de produit. Le médicament a été vendu via différentes pharmacies et commerces de détail, indique l'Afsca dans un communiqué, sans préciser lesquels.