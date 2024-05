La Belgique s'apprête à vivre une crise du logement: quelles sont les raisons derrière ce phénomène?

Devant la vitrine d'une agence, des dizaines d'annonces, des maisons à acquérir, des appartements à louer et un constat : de plus en plus de clients se dirigent vers des locations.

"Il y a de plus en plus de locataires parce que l'accès au logement devient un peu plus contraignant. Donc les gens se tournent vers une location en se disant, on va prendre une location pendant 2, 3, 4 ans et on verra un petit peu ce que ça donne avant de peut-être se rediriger vers un achat dans quelques années", explique Thibault Techy, agent immobilier.