Le BEL 20 a regagné un peu plus d'1%, D'Ieteren en tête

Aperam (32,59) ayant viré de 0,74% à la hausse, ce sont arGEN-X (333,60) et Proximus (8,57) qui se démarquaient seules par des replis de 0,33 et 1,70% alors que D'Ieteren (173,10) emmenait toujours les hausses avec un bond de 3,04% devant Solvay (101,65) et Sofina (194,60) qui regagnaient 2,51 et 2,10%.

UCB (80,24) et Galapagos (34,82) étaient positives de 1,60 et 0,93%, AB InBev (58,14) progressant de 1,17%, KBC (60,68) et Ageas (38,95) de 1,40 et 0,39%, Barco (26,80) et Umicore (29,80) de 1,28 et 1,12%.