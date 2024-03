Le bitcoin touche un nouveau sommet

Vers 10H50 GMT (11H50 à Bruxelles), la devise britannique grappillait 0,10% à 1,2811 dollar, et avançait de 0,17% face à la monnaie unique européenne à 85,39 pence pour un euro.

La mesure des prix des appartements et des maisons du Rics (Royal Institution of Chartered Surveyors), bien que toujours négative, a atteint son plus haut niveau depuis octobre 2022, à -10% en février au Royaume-Uni, contre -18% en janvier, selon une enquête publiée jeudi.

Son indicateur sur les demandes de nouveaux acheteurs affiche également un solde net de +6% en février, identique à celui du mois précédent.

Cette enquête "montre que le marché immobilier continue de se redresser rapidement alors que les taux d'emprunt sont redescendus de leurs sommets", note Rob Wood, analyste chez Pantheon Macro.