Le Bureau du Plan revoit l'inflation en 2024 légèrement à la baisse

Le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 4,1% en 2023 et 3,8% en 2024, selon les dernières prévisions du Bureau du Plan publiées mardi. En novembre, l'institution tablait sur une inflation de 4% l'an prochain.

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public sera dépassé à deux reprises en 2024: en mars et en octobre, soit un mois plus tard que précédemment prévu.

Pour 2023, l'estimation de l'inflation reste inchangée à 4,1%. Elle était de 9,59% en 2022 et 2,44% en 2021.