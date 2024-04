Le FMI se montre plus optimiste pour l'économie mondiale cette année

Soutenue par l'économie des Etats-Unis et de certains pays émergents, à commencer par l'Inde et le Brésil, l'économie mondiale semble bien partie pour réaliser de meilleures performances qu'initialement prévu, a estimé mardi le Fonds monétaire international (FMI), qui reste prudent pour 2025.

L'institution, basée à Washington, s'attend désormais à une croissance mondiale de 3,2% pour 2024, révisée en légère hausse par rapport à son estimation de janvier de 3,1%, et au même niveau en 2025, inchangé par rapport à ses prévisions en début d'année.

Il s'agit de la seconde révision positive des anticipations du Fonds mais cette performance espérée de l'économie mondiale viendrait confirmer son ralentissement sur le long terme, se situant à un niveau sensiblement inférieur à la tendance historique observée entre 2000 et 2019, de 3,8% en moyenne, et plus encore le siècle dernier.