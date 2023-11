Le KCE préconise plus de moyens et des soins médicaux spécialisés en cas d'incident CBRNe

Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) a publié jeudi ses recommandations concernant l'organisation de l'aide médicale en cas de catastrophe ou d'attentat dans le cadre d'un incident CBRNe. Le centre plaide notamment en faveur d'une plus grande mobilisation des soins médicaux spécialisés et de moyens dédiés supplémentaires.

Le centre d'expertise préconise également une décontamination la plus rapide possible des lieux de la catastrophe, doublée d'une aide médicale spécialisée. Cependant, le KCE pointe que la Protection civile, qui a la capacité de décontamination la plus importante, a un délai d'intervention relativement long et n'a pas de formation médicale. En outre, la Belgique ne dispose que d'un seul SMUR spécialisé en CBRNe, à l'hôpital militaire Reine Astrid à Bruxelles. Le KCE recommande donc d'augmenter ce nombre d'unités SMUR.

Enfin, le KCE plaide pour un inventaire des stocks d'antidotes et d'équipements de protection, ainsi qu'une équipe centralisée de spécialistes CBRNe et un financement de la planification et de la préparation aux situations d'urgence. Il préconise enfin une communication adéquate vers la population en cas d'incident CBRNe.