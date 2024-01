Le prix des produits laitiers sur les marchés internationaux diminue... mais augmente en magasin: comment l'expliquer?

L'inflation du panier RTL info-Test Achats s'élève, en décembre, à 8,1 %. Ce chiffre est à nouveau légèrement inférieur à celui de novembre (9,4 %). Test-achats a comparé les prix de plus de 3.000 produits de supermarché dans les magasins Aldi, Lidl, Albert Heijn, Carrefour, Cora, Colruyt et Delhaize avec les prix d'il y a un an.

Les produits laitiers en augmentation

85% des produits "lait demi-écrémé" et 94% des produits "fromage jeune (gouda)" sont plus chers qu'en juin 2022. Plus généralement, l'augmentation moyenne des prix depuis juin 2022 est de 29% pour le fromage jeune (gouda) et de 12% pour le lait demi-écrémé.

En clair, dans les rayons des supermarchés, le lait et ses dérivés sont plus chers qu'il y a un an et demi. Laurent, un client de supermarché que nous avons rencontré, en est dégoûté. "C'est simplement du gouda, et c'est de plus en plus cher, et ça continue", explique-t-il. "Cette augmentation est tellement générale qu'on ne fait quasiment plus attention".